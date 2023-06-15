Владелец «Ариса» Федоров лично ведет переговоры по переходу Кокорина из «Фиорентины»

Издание Goal сообщает, что владелец кипрского «Ариса» Владимир Федоров лично ведет переговоры по приобретению российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Отмечается, что бизнесмен общается с футболистом и его агентом, а также находится в диалоге с руководством «фиалокы».

К слову, в прошедшемм сезоне форвард выступал за «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Кроме того, Кокорин был признан лучшим футболистом года в чемпионате страны.