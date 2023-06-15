Самый быстрый гол Месси принес победу сборной Аргентины в товарищеском матче против Австралии

Сборная Аргентины победила в товарищеском матче команду Австралии.

Игра прошла на Национальном стадионе в Пекине и завершилась победой южноамериканской сборной со счетом 2:0.

В составе Аргентины забил Лионель Мессии, отличившийся на 80 секунде, этот мяч стал самым быстром в карьере семикратного обладателя «Золотого мяча». Автором второго гола на 68-й минуте стал защитник Херман Песселья.

19 июня действующие чемпионы мира сыграют выездной товарищеский матч против Индонезии.

Товарищеский матч

Аргентина - Австралия - 2:0 (1:0)

Голы: Месси, 2; Песселья, 68