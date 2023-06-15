Неизвестные разгромили дом мамы президента футбольной федерации Испании

Неизвестные разгромили дом матери президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса спустя всего несколько часов после оглашения оправдательного приговора, сообщает Marca.

По данным источника, в федерации кипят семейные страсти. В 2020 году президент RFEF Луис Рубалес уволил своего дядю Хуана поста начальника его штаба в федерации. После этого Хуан Рубиалес подал иск против своего племянника, обвинив того, что глава федерации проводил вечеринки с молодыми девушками за счет организации.

После трехлетнего разбирательства суд Мадрида признал, что Хуан Рубиалес манипулировал конфиденциальной информацией и разглашал ее в СМИ для ведения компрометирующей кампании против племянника. Также суд не нашел доказательств обвинений, выдвинутых против президента RFEF.

Через несколько часов после оглашения приговора на дом мамы Луиса Рубиалеса напали, открыв дверь ключом. В полиции особо отметили, что дверь не была взломана. Преступники воспользовались отсутствием женщины дома, после чего стенам и потолкам в доме был нанесен ущерб.