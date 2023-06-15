ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Неизвестные разгромили дом мамы президента футбольной федерации Испании

В организации продолжают кипеть семейные страсти.
15 июня 2023 17:14
автор: Александр Евграфов

Неизвестные разгромили дом матери президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса спустя всего несколько часов после оглашения оправдательного приговора, сообщает Marca.

По данным источника, в федерации кипят семейные страсти. В 2020 году президент RFEF Луис Рубалес уволил своего дядю Хуана поста начальника его штаба в федерации. После этого Хуан Рубиалес подал иск против своего племянника, обвинив того, что глава федерации проводил вечеринки с молодыми девушками за счет организации.

После трехлетнего разбирательства суд Мадрида признал, что Хуан Рубиалес манипулировал конфиденциальной информацией и разглашал ее в СМИ для ведения компрометирующей кампании против племянника. Также суд не нашел доказательств обвинений, выдвинутых против президента RFEF.

Через несколько часов после оглашения приговора на дом мамы Луиса Рубиалеса напали, открыв дверь ключом. В полиции особо отметили, что дверь не была взломана. Преступники воспользовались отсутствием женщины дома, после чего стенам и потолкам в доме был нанесен ущерб.

источник: Marca
В «Сочи» прокомментировали слухи о приобретении Игнатьева из «Локомотива»
Футболист может покинуть железнодорожников.
15.06.2023 17:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Борис Ротенберг рассказал, чего не хватает российскому футболу
Речь о судействе.
15.06.2023 17:26
Футбол
автор: Александр Кожевников
Балахнин рассказал, что нужно сделать «Ростову» для успешного выступления в следующем сезоне
В РПЛ-2022/23 желто-синие заняли четвертое место.
15.06.2023 17:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Неизвестные разгромили дом мамы президента футбольной федерации Испании
В организации продолжают кипеть семейные страсти.
15.06.2023 17:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-арбитр ФИФА Александр Егоров стал генеральным директором «Уфы»
На этом посту он сменил Шамиля Газизова.
15.06.2023 17:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Самый быстрый гол Месси принес победу сборной Аргентины в товарищеском матче против Австралии
Самый быстрый гол Месси принес победу сборной Аргентины в товарищеском матче против Австралии
Игра прошла в Пекине.
15.06.2023 17:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Владелец «Ариса» Федоров лично ведет переговоры по переходу Кокорина из «Фиорентины»
Минувший сезон россиянин провел за кипрский клуб на правах аренды.
15.06.2023 16:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Ростове» прокомментировали интерес к Акбашеву
Игрок стал свободным агентом.
15.06.2023 16:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Спартаке» прокомментировали информацию о травме Тавареша
В «Спартаке» прокомментировали информацию о травме Тавареша
Футболист получил повреждение в расположении молодежной сборной Португалии.
15.06.2023 16:32
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сперцян интересен «Фрайбургу» и менхенгладбахской «Боруссии»
Сперцян интересен «Фрайбургу» и менхенгладбахской «Боруссии»
Немецкие клубы интересуются хавбеком «Краснодара».
15.06.2023 16:25
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.