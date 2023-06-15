Балахнин рассказал, что нужно сделать «Ростову» для успешного выступления в следующем сезоне

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, на что может рассчитывать команда в следующем сезоне.

В завершившемся сезоне РПЛ «Ростов» набрал 53 очка, что позволило команде Валерия Карпина занять четвертое место.

«Карпин сказал, что результат в прошедшем сезоне оказался выше ожиданий, и что в следующем году подтянутся те, кто оказался ниже «Ростова» в таблице, намекая на то, что повторить этот результат будет чрезвычайно трудно. Если будет проведена мощная трансферная кампания, то можно будет о чем-то говорить. А так, «Ростов» и без того прыгнул выше головы», - приводит «Газета.ru» слова Балахнина.

Добавим, что выше «Ростова» расположились «Зенит», выигравший чемпионат России с 12-очковым отрывом, а также ЦСКА (58 очков) и «Спартак» (54).