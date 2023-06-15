Борис Ротенберг рассказал, чего не хватает российскому футболу

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о проблемах российского футбола.

«Не хватает правильного судейства. Оно должно работать на развитие спорта и спортсменов. Когда судья в первом эпизоде дает одно наказание, а во втором совсем другое, то в команде теряется мотивация. Я думаю, что это основное, чего не хватает российскому футболу», - приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

По итогам минувшего сезона российской Премьер-лиги «Сочи» набрал 38 очков и занял десятое место в турнирной таблице.