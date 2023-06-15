Мостовой заявил, что вряд ли возглавит «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не будет работать в московском «Спартаке».

«Когда начало обучения? В начале августа. Помимо меня еще 100 человек идут учиться. Они намного моложе меня, поэтому, возможно у них вырисовываются какие-то перспективы. А мне-то что? Я о перспективах не думаю. Возглавить «Спартак»? Да нет. «Спартак» — вряд ли. Елки-палки, я 15 лет как вернулся в Россию — и ни одного предложения от «Спартака». Ни в каком качестве», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» возглавляет Гильермо Абаскаль. Напомним, что испанский специалист возглавляет московский клуб с лета 2022 года. Под руководством Абаскаля «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата РПЛ.

В мае Александр подал документ в Академию РФС, где будет проходить обучение на тренера по специальной программе УЕФА для профессиональных игроков.