Полузащитник «Спортинга» Угарте подтвердил, что перейдет в «ПСЖ»

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте подтвердил, что в следующем сезоне продолжит карьеру в «ПСЖ».

«Правда в том, что мне нужно немного отдохнуть, а затем начать все сначала в «ПСЖ». Я перехожу в большой клуб, я еще даже не осознал это», - приводит Record слова 22-летнего футболиста.

Ранее Фабрицио Романо писал, что Угарте прошел необходимое медицинское обследование. Соглашение будет рассчитано на пять лет, а сумма сделки составит 60 млн евро.

В завершившемся сезоне 22-летний полузащитник провел за «Спортинг» 47 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.