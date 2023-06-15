Марцел Личка принял решение покинуть «Оренбург»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что главный тренер команды Марцел Личка покинет клуб.

«Есть ли подвижки? Пока сложно сказать, переговоры продолжаются. Мы надеялись, что Марцел не уйдет. Но так сложилось. Он принял решение перейти», - приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ожидается, что Личка может возглавить московское «Динамо».

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят оренбуржцам один миллион евро в качестве компенсации за расторжение контракта. При этом зарплата 45-летнего специалиста в новой команде составит один миллион евро.

Напомним, что Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством клуб одержал 67 побед, 19 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.