«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулушевски у «Ювентуса»

Лондонский «Тоттенхэм» хочет выкупить полузащитника Деяна Кулушевски у туринского «Ювентуса». В минувшем сезоне футболист выступал за английский клуб на правах аренды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, если бы «шпоры» вышли в Лигу чемпионов, то опция выкупа 23-летнего футболиста за 35 миллионов евро активировалась бы автоматически.

Но поскольку «Тоттенхэм» не попал в еврокубки, клубы договариваются об условиях полноценного трансфера. При этом туринцы по-прежнему хотят получить 35 млн евро, а лондонцы же просят снизить стоимость трансфера шведа до 25 млн.

Добавим, что в прошедшем сезоне швед провел за «Тоттенхэм» 37 матчей, забилдва мяча и отдал восемь результативных передач.