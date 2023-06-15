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Нападающий «Реала» Винисиус возглавит комитет ФИФА по борьбе с расизмом

Футболист ответил на приглашение главы ФИФА Джанни Инфантино.
15 июня 2023 18:31
автор: Александр Евграфов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор возглавит рабочую группу Международной федерации футбола (ФИФА) по борьбе с расизмом, сообщается на сайте организации.

Создание комитета и его задачи обсуждались в ходе встречи Инфантино с игроками сборной Бразилии и президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригесом.

«Футбола не будет, если в нем расизм. Вопрос требует более серьезного подхода. Судьи могут в матчах ФИФА останавливать игру, такие действия должны приниматься на каждом уровне, включая национальный», - отметил Инфантино, призвав действовать максимально решительно.

По данным L'Equipe, Инфантино попросил Винисиуса возглавить комитет игроков, который будет помогать в борьбе с расизмом.

По ходу минувшего сезона в чемпионате Испании Винисиус Жуниор не раз подвергался расистским оскорблениям. Матч 35-го тура с «Валенсией» даже прерывался из-за оскорблений в адрес Винисиуса. После игры «Реал» обратился в прокуратуру с жалобой в связи с оскорблениями футболиста.

источник: ФИФА (FIFA)
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