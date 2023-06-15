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Благой Георгиев признался, что сожалел о раннем завершении карьеры

Болгарин завершил в 35 лет.
15 июня 2023 18:36
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев признался, что сожалел из-за раннего окончания игровой карьеры.

«Первое время, естественно, жалел, что закончил в 35. Когда столько лет занимаешься одним делом, трудно перестроиться. Но на тот момент казалось, что это правильное решение, ведь я построил определенные планы. Не все они реализовались. Сейчас понимаю, что тогда даже в 35 находился в хорошей форме и мог поиграть 3-4 года. Однако это уже в прошлом. Сейчас продолжаю жить дальше», - приводит слова Георгиева «РБ Спорт».

Напомним, болгарский футболист завершил игровую карьеру в начале 2018 года.

В России Георгиев играл с 2009 по 2017 годы.

источник: «РБ-Спорт»
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