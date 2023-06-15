Молодежная сборная России потерпела разгромное поражение от Беларуси

Молодежная сборная России проиграла команде Беларуси в гостевом товарищеском матче со счетом 1:5.

Главным героем встречи стал нападающий Егор Карпицкий, оформивший хет-трик (забив на 44-й, 48-й и 55-й минуте), также за белорусов голом с пенальти отличился Алексей Антилевский (29), еще один мяч был забит в свои ворота Иваном Пяткиным (22).

У россиян гол на счету Павла Мелешина (42).

Отметим, что сборная России выступала составом не старше 20 лет, а Беларуси - 21 года.

18 июня сборная России сыграет против «Торпедо-БелАЗ».

Товарищеский матч

Беларусь (U21) - Россия (U20) - 5:1 (3:1)

Голы: Пяткин, 22 (автогол); Антилевский, 29 (пен.); Карпицкий, 44, 48, 55 - Мелешин, 42