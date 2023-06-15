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Дмитрий Булыкин не смог назвать фаворита матча Италия - Испания

Встреча состоится сегодня.
15 июня 2023 18:56
автор: Александр Кожевников

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги наций между сборными Испании и Италии.

«Две команды будут биться и захотят хорошо сыграть, поэтому отдадут все силы. Явного фаворита здесь нет, но учитывая, что итальянцы в последнее время постоянно попадают в финалы, у них есть хорошие шансы», - приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, встреча состоится 16 июня, начало - в 21:45 по московскому времени.

Победитель этого противостояния сыграет в финале со сборной Хорватии. Ранее хорваты в дополнительное время оказались сильнее сборной Нидерландов - 4:2.

источник: «Газета.Ru»
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