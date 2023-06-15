В «Оренбурге» подтвердили, что чешский тренер Ярошик станет новым наставником команды

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию о назначении чеха Иржи Ярошика главным тренером команды.

Ранее сообщалось, что специалист подпишет контракт на 2 года, а нынешний тренер оренбуржцев Марцел Личка покинет клуб и, вероятнее всего, перейдет в московское «Динамо». Также Ярошик может взять в свой штаб экс-игрока «Спартака» Иржи Йиранека.

«Контракт Ярошика минимум на два года. Опция с прологнацией возможна. Йиранек? Возможно, войдет в штаб, но пока нет конкретики по ассистентам», - приводит слова функционера Sport24.

Стоит добавить, что в прошедшем сезоне «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.