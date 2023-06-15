Аршавин и Титов выйдут в стартовых составах участников ретроматча между сборной России и «Зенита»

Стали известны стартовые составы команд-участниц ретроматча между сборной России и санкт-петербургского «Зенита».
Сборная России: Габулов, Шишкин, Колодин, Алдонин, Янбаев, Семшов, Каряка, Аленичев, Титов, Билялетдинов, Кириченко.
Запасные: Саенко, Мостовой, Самедов, Быстров.
«Зенит»: Малафеев, Зырянов, Игонин, Вьештица, Цветков, Денисов, Широков, Жирков, Файзулин, Аршавин, Погребняк.
Запасные: Бородин, Астафьев, Радимов, Власов, Лобов, Коноплев, Горшков.
Ретроматч посвящен победам «Зенита» в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также выступлению национальной команды на чемпионате Европы-2008, завоевавшей бронзовые медали.
Встреча начнется в 19:30.
источник: «Советский спорт»