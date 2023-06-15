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Испания сыграет с Италией в полуфинале Лиги наций. Кто залижет старые раны

Матч начнется в 21:45 мск.
Испания сыграет с Италией в полуфинале Лиги наций. Кто залижет старые раны
15 июня 2023 19:09
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

15 июня в нидерландском Энсхеде состоится второй полуфинал Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Испании и Италии.

Для обеих национальных команд Финал четырех имеет принципиальное значение: «Фурия роха» в прошлом розыгрыше осталась в шаге от титула, а «Скуадре адзурре» надо исправляться за пропуск чемпионата мира в Катаре.

Из двух топ-сборных Европы в финал пройдет только одна. Матч Испания - Италия начнется в 21:45 по московскому времени. Победитель противостояния определится в одном матче.

Добавим, что ранее в другом полуфинале сборная Хорватии переиграла команду Нидерландов (4:2, д.в.)

источник: «Советский спорт»
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