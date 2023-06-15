«Интер» не смог договориться с «Челси» об аренде Ромелу Лукаку и Калиду Кулибали

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио не смог договориться с «Челси» об аренде нападающего Ромелу Лукаку, который провел минувший сезон в миланском клубе, и защитника Калиду Кулибали.

По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры будут продолжены в ближайшие недели, так как оба игрока остаются главными в списке «нерадзурри» на это лето.

Добавим, что в прошедшем сезоне Лукаку провел 36 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал семь результативных передач.

Что касается Кулибали, то он сыграл за «Челси» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.