Генеральный директор «Зенита»: наша команда могла бы играть с «Манчестер Сити» и «Интером»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о силе санкт-петербургского клуба.

«Я уже говорил, что не случайно у нас двух игроков вызвали в сборную Бразилии. Посмотрите, как Малком взаимодействует на тренировках с Винисиусом. У нас такая команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер», - приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге пройдет футбольный ретро-матч между сборной России и петербургским «Зенитом» образца 2008 года.

Игра посвящена победе «Зенита» в Кубке УЕФА и успеху сборной на чемпионате Европы в 2008 году.