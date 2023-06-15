Глава Северной Осетии-Алании гордится Черчесовым

Глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло рассказал о своем отношении к уроженцу республики главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову.

«Он молодец, если смог поднять команду, где он сейчас главный тренер. Это же и его работа в том числе. Значит, он может это делать. Не знаю, как вся республика, а я горжусь, что у нас есть такие люди. Я горжусь всеми, кто вышел из республики, что‑то в жизни сделал и достиг», - приводит «Матч ТВ» слова Меняйло.

Черчесов работает в Венгрии с декабря 2021 года, с этого времени он дважды с «Ференцварошем» выиграл чемпионат страны и один раз завоевал национальный кубок. Контракт экс-главного тренера сборной России с клубом рассчитан до окончания следующего сезона.