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Камоцци считает, что Чалов смог бы заиграть в Европе

Федором интересуются в Турции .
15 июня 2023 19:52
автор: Александр Кожевников

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о форварде ЦСКА Федоре Чалове.

«Чалов провёл сильный сезон. Думаю, он самый универсальный нападающий РПЛ и отличный командный игрок. Чалов умеет делать на поле всё. Может ли Фёдор заиграть в Европе? Его навыки и талант позволяют рассчитывать на интерес хороших европейских клубов», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний входит в сферу интересов «Галатасарая» и «Фенербахче».

В минувшем сезоне Чалов провел 41 матч, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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