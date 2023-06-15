Камоцци считает, что Чалов смог бы заиграть в Европе

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о форварде ЦСКА Федоре Чалове.

«Чалов провёл сильный сезон. Думаю, он самый универсальный нападающий РПЛ и отличный командный игрок. Чалов умеет делать на поле всё. Может ли Фёдор заиграть в Европе? Его навыки и талант позволяют рассчитывать на интерес хороших европейских клубов», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний входит в сферу интересов «Галатасарая» и «Фенербахче».

В минувшем сезоне Чалов провел 41 матч, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.