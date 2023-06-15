Петржела рассказал, что в Чехии люди ругают Ярошика за переезд в Россию

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о вероятном назначении своего соотечественника Иржи Ярошика в «Оренбург».

Ранее сообщалось, что специалист подпишет контракт на 2 года, а нынешний тренер оренбуржцев Марцел Личка покинет клуб и, вероятнее всего, перейдет в московское «Динамо». Также Ярошик может взять в свой штаб экс-игрока «Спартака» Иржи Йиранека.

«В Чехии люди ругают Ярошика за переезд в Россию, но такая у нас работа, такова жизнь. Ярошик - нетипичный чех: жена русская, семья наполовину русская и чешская. Я желаю Иржи только удачи», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Добавим, что в прошедшем сезоне «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.