Во время товарищеского матча в Пекине на поле выбежал фанат и обнял Месси

Во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Австралии в Пекине произошел инцидент с выбеганием болельщика на поле.

Молодой человек, одетый в форму сборной Аргентины, выбежал на поле, увернулся от охраны и подбежал к нападающему аргентинцев Лионелю Месси, которого обнял.

Затем он опять успешно избежал погони и подбежал к вратарю альбиселесте Эмилиано Мартинесу, которому дал пять. В штрафной сборной Аргентины болельщика и удалось поймать.

Ранее сообщалось, что отель в Пекине, где остановились аргентинцы, четыре дня осаждали болельщики, надеющиеся увидеться со своими кумирами. Футболисты сборной Аргентины победили команду Австралии со счетом 2:0. Один гол на счету Лионеля Месси.