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Во время товарищеского матча в Пекине на поле выбежал фанат и обнял Месси

Но это было не единственное, что успел сделать быстрый болельщик.
15 июня 2023 20:03
автор: Александр Евграфов

Во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Австралии в Пекине произошел инцидент с выбеганием болельщика на поле.

Молодой человек, одетый в форму сборной Аргентины, выбежал на поле, увернулся от охраны и подбежал к нападающему аргентинцев Лионелю Месси, которого обнял.

Затем он опять успешно избежал погони и подбежал к вратарю альбиселесте Эмилиано Мартинесу, которому дал пять. В штрафной сборной Аргентины болельщика и удалось поймать.

Ранее сообщалось, что отель в Пекине, где остановились аргентинцы, четыре дня осаждали болельщики, надеющиеся увидеться со своими кумирами. Футболисты сборной Аргентины победили команду Австралии со счетом 2:0. Один гол на счету Лионеля Месси.

источник: «Советский спорт»
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