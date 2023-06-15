Чернышенко заявил, что отменить Россию как спортивную державу не удалось

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта Дмитрий Чернышенко высказался о санкциях, наложенных на страну в данной отрасли.

«Была попытка отменить Россию как спортивную державу. Даже в ущерб себе, потому что все понимают, что мировой спорт без России становится ущербным. Отдельный вызов — запрет на проведение международных соревнований на территории нашей страны. Слава богу, многие страны не поддерживают. Следующий вызов — ограничение трансляций, сокращение спортивного контента. Уверен, что мы всех победим. Но уже сейчас можно сказать, что отменить нас как спортивную державу не удалось», - приводит «Матч ТВ» слова Чернышенко.

Ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не касается Олимпийских игр.

Добавим, что из-за санкций Россия лишилась домашнего чемпионата мира по волейболу и финала Лиги чемпионов, который в 2022 году должен был состояться в Санкт-Петербурге.