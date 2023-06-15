Агент Головина рассказал о будущем футболиста в «Монако»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о будущем своего клиента.

«Саша отдаст все силы, чтобы следующий сезон для «Монако» сложился более удачно и приложит все силы для этого. Останется ли он в «Монако»? У него контракт с клубом», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в минувшем сезоне российский хавбек провел за французский клуб 45 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. Его действующее соглашение с монегасками рассчитано до лета 2026 года.