Мбаппе заявил, что собирается остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что собирается и дальше выступать за французский клуб, несмотря на отказ от продления контракта.

«Тут нечего объяснять. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации. Я знаю, почему я делаю то, что делаю. Почему я говорю то, тчо говорю.

Я отправил в клуб письмо, но это было давно. У меня были причины сделать это», - приводит слова Мбаппе в своих соцсетях Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Франции направил письмо руководству красно-синих, в котором говорится о нежелании продлевать контракт с клубом. Его текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Мбаппе играет в »ПСЖ» на протяжении шести лет (с 2017 по 2023 годы). Всего за парижан он сыграл 260 матчей, в которых забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость француза оценивается в 180 миллионов евро.