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Юрий Семин недоволен новым форматом Кубка России

Трофей завоевал ЦСКА.
15 июня 2023 21:01
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о формате розыгрыша Кубка России.

«Новый формат Кубка России чересчур сложный. Мне не понравился Суперфинал, который прошёл без дополнительного времени. В самом последнем матче футболисты всё-таки должны были иметь дополнительное время. И очень часто как раз в дополнительное время происходят все интересные моменты и происходят. Как мне кажется, чересчур сложный регламент», - приводит слова Юрия Семина «Чемпионат».

Напомним, в Суперфинале Кубка России встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Победу одержал московский клуб. В Суперкубке страны ЦСКА встретится с «Зенитом».

источник: Чемпионат.com
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