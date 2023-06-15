Юрий Семин недоволен новым форматом Кубка России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о формате розыгрыша Кубка России.

«Новый формат Кубка России чересчур сложный. Мне не понравился Суперфинал, который прошёл без дополнительного времени. В самом последнем матче футболисты всё-таки должны были иметь дополнительное время. И очень часто как раз в дополнительное время происходят все интересные моменты и происходят. Как мне кажется, чересчур сложный регламент», - приводит слова Юрия Семина «Чемпионат».

Напомним, в Суперфинале Кубка России встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Победу одержал московский клуб. В Суперкубке страны ЦСКА встретится с «Зенитом».