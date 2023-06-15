Сборная России сыграла вничью с «Зенитом» в ретро-матче легенд, отличились Алдонин и Погребняк

Легенды сборной России разошлись миром с ветеранами петербургского «Зенита» в товарищеском ретро-матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе национальной команды отличился Евгений Алдонин, а сине-бело-голубые ответили забитым мячом в исполнении Павла Погребняка.

Добавим, что игру, которая проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, посетили 15 439 зрителей при вместимости стадиона в 62 315 посадочных мест.

К слову, прошедший матч был посвящен успехам отечественного футбола в 2008 году. Тогда сборная России выиграла бронзу чемпионата Европы, а «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.