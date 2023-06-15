Кавазашвили не считает предательством переход из ЦСКА в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не считает, что переход из «Спартака» в ЦСКА является предательством.

«Переход из ЦСКА в «Спартак» или наоборот — не предательство. Забудьте слово «предательство», оно умерло. В рыночной экономике его просто нет! Всё стало покупаться и продаваться. Ни у кого нет преданности к футбольному клубу, таких людей почти не осталось, кто готов играть за копейки в любимом клубе», - приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал переговоры по трансферу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.