Виктор Файзулин: у меня ощущение, что 2008 год был как будто вчера

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин высказался о ретроматче между сборной России и «Зенитом» образца 2008 годов.

«Я ни разу не играл на этом стадионе. Мне очень радостно здесь выступать. Безумно классная атмосфера, пришло много болельщиков. Давно не видел многих ребят, сейчас вот общаемся с ними. У меня только позитивные эмоции от сегодняшнего мероприятия.

Сегодня у меня ощущение, что 2008 год был как будто вчера. Это был один слаженный механизм — очень классное время», - приводит слова Виктора Файзулина «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе национальной команды отличился Евгений Алдонин, а сине-бело-голубые ответили забитым мячом в исполнении Павла Погребняка.