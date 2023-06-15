Шавло назвал трагедией травму защитника «Спартака» Тавареша

Экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на инфомацию о травме защитника красно-белых Томаша Тавареша.

«Это трагедия, что Тавареш получил такую травму. Он уже на год вылетел получается. Конечно, это трагедия для самого Тавареша в первую очередь. Он так долго восстанавливался. Для «Спартака» это тоже потеря», - приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что игрок повредил переднюю крестообразную связку в расположении молодежной сборной Португалии, которая находится на чемпионате Европы.

Точные сроки восстановления будут понятны после детального обследования. Если диагноз подтвердится, то футболист пропустит не только молодежный Евро-2023, но и как минимум всю первую часть нового сезона.