В «Коринтиансе» удивлены заявлением «Зенита» о выкупе Мантуана

Руководство «Кориантианса» удивлено заявление генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что полузащитник Густаво Мантуан, выступавший за сине-бело-голубых на правах аренды, стал полноценным игроком петербуржцев.

Как сообщает издание Lance, боссы бразильского клуба рассказали, что россияне еще не сделали официального предложения по трансферу хавбека. Но «Кориантианс» настроен на успешное завершение сделки и продажу игрока в Россию.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Мантуан принял участие в 29 матчах, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса. Вместе с петербургским клубом футболист стал чемпионом России.