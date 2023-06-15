Испания - Италия: команды обменялись голами в первом тайме

В эти минуты в Энсхеде (Нидерланды) на стадионе «Де Гролс Весте» проходит полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Италии.

После первого тайма счет в матче ничейный - 1:1.

Счет в матче был открыт на четвертой минуте - испанцы вышли вперед после гола Йереми Пино. На 11-й минуте сборная Италии сравняла счет - отличился Чиро Иммобиле.

Больше до окончания первой половины встречи голов забито не было.

Главным арбитром матча является словенец Славко Винчич. Победитель сегодняшней встречи сыграет в финале турнира со сборной Хорватией, ранее обыгравшей Нидерланды (4:2 Д.В.)