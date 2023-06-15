Бородюк считает, что из Мостового получится хороший тренер

Экс-наставник сборной России Александр Бородюк после окончания ретро-матча «Зенит» (2008) - Сборная России (2008) (1:1) рассказал о перспективах Александра Мостового в тренерской деятельности.

В этой встрече Мостовой занял место на тренерской скамейке рядом с Бородюком и Игорем Корнеевым.

«Он провел прекрасный матч с нами. Один шаг вперед для получения лицензии Александр сделал. Перспективы у него очень хорошие», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Добавим, что игру, которая проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, посетили 15 439 зрителей при вместимости стадиона в 62 315 посадочных мест.

К слову, прошедший матч был посвящен успехам отечественного футбола в 2008 году. Тогда сборная России выиграла бронзу чемпионата Европы, а «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.