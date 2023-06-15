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Самедов заявил, что не будет играть за команду легенд «Динамо»: горд выступать за «Спартак»

Александр отметил, что ему комфортно в нынешней команде.
15 июня 2023 23:07
автор: Степан Шереметьев

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о товарищеском ретро-матче между легендами сборной России и ветеранами петербургского «Зенита» (1:1).

«Нужно ли чаще проводить подобные матчи? Да, я уже говорил, что для всех очень интересно. Чем чаще будут проводить такие мероприятия, тем лучше. Готов ли сыграть за команду легенд «Динамо» или «Локомотива»? Я играю за команду легенд «Спартака». Да, я принимал участие в матче в составе «Динамо» на одном турнире. Сейчас мне комфортно играть за команду легенд «Спартака», я очень горд этим», - сказал экс-футболист корреспонденту «Советского спорта».

Добавим, что игру, которая проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, посетили 15 439 зрителей при вместимости стадиона в 62 315 посадочных мест.

К слову, прошедший матч был посвящен успехам отечественного футбола в 2008 году. Тогда сборная России выиграла бронзу чемпионата Европы, а «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.

источник: «Советский спорт»
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