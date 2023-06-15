Бородюк – о матче с Катаром: соперник не имеет значения, для сборной России важно одно – играть

Известный специалист Александр Бородюк занимал должность главного тренера сборной России в ретро-матче с «Зенитом» (1:1).

По окончании встречи специалист ответил на ряд вопросов, в том числе о товарищеской игре национальной команды с Катаром.

– Любой соперник нам необходим, потому что сборная должна существовать. А там уже не так важно, нужно играть, вот и все.

– Катар нам по нам зубам?

– Почему нет? Самое главное – существование сборной, чтобы она играла, и этот процесс не останавливался. Игра с любым соперником пойдет нам на пользу, – сказал Бородюк «Советскому спорту».