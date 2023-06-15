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«Арсенал» сделал предложение «Вест Хэму» о покупке Райса за 120 миллионов евро

На футболиста также претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».
15 июня 2023 23:30
автор: Степан Шереметьев

Лондонский «Арсенал» сделал новое предложение «Вест Хэму» о покупке полузащитника Деклана Райса, передает Daily Mail.

По информации источника, «канониры» готовы заплатить 100 миллионов фунтов стерлингов (120 млн евро), из которых 90 - основной платеж, а все остальное - надбавки.

При этом «Арсенал» хочет разбить основной платеж на длительный срок, а «молотобойцы» требуют выплатить всю сумму до 2025 года двумя частями.

Добавим, что Райс является воспитанником «Вест Хэма». Всего за основной состав он провел 245 матча, забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.

источник: The Daily Mail
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