Бородюк – о российском футболе: у нас большая проблема не в тренерах, а в управленцах

Известный тренер Александр Бородюк рассказал о планах на будущее, а также обозначил проблемы российского футбола.

– Вы пока без клуба. Есть ли какие-то переговоры?

– Да были разговоры, но, подчеркну, в процессе диалога необходимо понимать, с кем ты разговариваешь, что за управленец, как он относится к футболу. Если он любит этот спорт, то может о чем-то говорить, а если он пришел, не понимая в какой сфере он работает, то тогда не выйдет.

У нас большая проблема не в тренерах, а в управленцах. Если есть хорошие управленцы, то клуб становится профессиональным и выдающимся. Все зависит от этого. Интерес ко мне проявлял клуб из Азии, также сборная из Азии. Пока из РПЛ никаких контактов нет. Но, может быть, ходят какие-то слухи, они просто знают мои требования. Имею ввиду то, что касается раздевалки и тренировочного процесса. Это, наверное, для любого тренера – самое главное. Вот и все, – сказал специалист «Советскому спорту».

Последним клубом Бородюка было московское «Торпедо»: он работал в этой команде с марта 2021 года по август 2022-го. До этого он чуть больше месяца тренировал австрийский «Хорн». Также наставник проработал по году в «Кайрате» и сборной Казахстана.