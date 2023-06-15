Бородюк похвалил РФС за организацию ретро-матча «Зенита» и сборной России

Александр Бородюк, занимавший должность главного тренера сборной России в ретро-матче с «Зенитом» (1:1), поделился эмоциями по окончании встречи.

В частности, он похвалил руководство РФС, а также подчеркнул, что игра получилась яркой и доставила удовольствие публике.

«Мне было очень интересно. Прекрасный матч. Если РФС будет так же организовывать и другие такие матчи, то огромный респект им за это. Идея прекрасная, футбол доставил удовольствие.

Самое главное – мы увидели на сегодняшнем матче тех ребят, которые проявили себя на международной арене, которые прославляли наш футбол. Сегодняшняя игра получилась вне всякого сомнения, болельщики довольны», – сказал Бородюк «Советскому спорту».