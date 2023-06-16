«Испания прижала нас к своей половине». Игрок сборной Италии признал поражение в Лиге наций

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи дал комментарий после поражения от национальной команды Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Я не знаю, что произошло. Это правда, что Испания прижала нас к своей половине, и мы изо всех сил пытались контратаковать. В первом тайме нам удавалось это делать. Однако, после перерыва у нас было больше трудностей, и мы не создали столько моментов», - приводит слова игрока Football Italia.

Напомним, что счет в матче был открыт на четвертой минуте - испанцы вышли вперед после гола Йереми Пино. На 11-й минуте сборная Италии сравняла счет - отличился Чиро Иммобиле.

На 88-й минуте встречи испанцы вновь вышли вперед - отличился Хоселу. Этот гол оказался победным для »красной фурии».

В финале турнира сборная Испании сыграет со сборной Хорватией, ранее обыгравшей Нидерланды (4:2 Д.В.)