Месси назвал две причины, которые вынудили его отказаться от участия в ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не сыграет на чемпионате мира 2026 года.

«Из-за возраста и времени проведения мне будет трудно сыграть там. Есть отборочные матчи, Кубок Америки, ещё слишком рано, чтобы думать о чемпионате мира», – заявил 35-летний футболист порталу TyC Sports.

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Что касается Месси, то он выступает за первую команду страны с августа 2005 года. В активе нападающего 175 матчей и 103 гола. Он помог «альбиселесте» выиграть мундиаль в 2022-м и Кубок Америки в 2021-м.