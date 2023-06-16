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Защитник «Челси» Тьяго Силва заявил, что провел в «Динамо» худшее время в своей жизни

Легендарный бразилец, так и не сыграл за бело-голубых.
Защитник «Челси» Тьяго Силва заявил, что провел в «Динамо» худшее время в своей жизни
16 июня 2023 11:25
автор: Максим Скороходов
автор фото: Советский спорт

Защитник «Челси» Тьяго Силва вспомнил шесть месяцев, которые провел в России.

Напомним, что в 2005 году футболист перешел из «Порту» в московское «Динамо».

«Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол. Я перешел в московское «Динамо» из «Порту», и во время предсезонной подготовки мне внезапно стало очень плохо. Мне сделали несколько анализов, и выявили сильно прогрессирующий туберкулез», - приводит пресс-служба «Челси» слова 38-летнего защитника.

Представители Силвы договорились, что футболист закончит лечение в Португалии. В итоге Сильва не сыграл за «Динамо» ни матча и был отдал в аренду в бразильский «Флуминенсе», выкупивший впоследствии трансфер.

источник: ФК «Челси»
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