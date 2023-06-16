Защитник «Челси» Тьяго Силва заявил, что провел в «Динамо» худшее время в своей жизни

Защитник «Челси» Тьяго Силва вспомнил шесть месяцев, которые провел в России.

Напомним, что в 2005 году футболист перешел из «Порту» в московское «Динамо».

«Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол. Я перешел в московское «Динамо» из «Порту», и во время предсезонной подготовки мне внезапно стало очень плохо. Мне сделали несколько анализов, и выявили сильно прогрессирующий туберкулез», - приводит пресс-служба «Челси» слова 38-летнего защитника.

Представители Силвы договорились, что футболист закончит лечение в Португалии. В итоге Сильва не сыграл за «Динамо» ни матча и был отдал в аренду в бразильский «Флуминенсе», выкупивший впоследствии трансфер.