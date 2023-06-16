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Лионель Месси: хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека

Аргентинец сделал откровенное заявление.
16 июня 2023 11:30
автор: Артур Гичунцев

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал совет молодым футболистам, а также заявил, что хотел бы остаться в памяти людей не только как футболист, но и как хороший человек.

«Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня.

Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только спортсмена», – приводит слова нападающего Ole.

35-летний Месси – семикратный обладатель «Злотого мяча», чемпион мира (2022), а также четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Аргентинец, выступавший за «Барселону» и «ПСЖ», выиграл практически все трофеи как на командном, так и на индивидуальных уровнях.

источник: «Советский спорт»
Лионель Месси: хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека
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