Президент Украинской ассоциации футбола арестован за хищение средств

Президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко арестовали на 60 дней, сообщает «РБ-Спорт».

Такое решение вынес Шевченковский районный суд Львова по делу об обвинении функционера в хищении средств, выделенных на завод, занимающийся изготовлением искусственных полей.

Суд начал рассмотрение дела ходатайства об изменении меры пресечения 15 июня, а вынес решение на следующий день.

Добавим, что впервые Павелко арестовали в ноябре 2022 года, но тогда он вышел под залог. В феврале его отстранили от должности главы УАФ.