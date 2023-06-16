ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Урала» оценил сезон команды по пятибалльной шкале

Иванов поставил четыре с минусом.
16 июня 2023 12:24
автор: Александр Кожевников

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил сезон для команды из Екатеринбурга.

«По пятибалльной шкале — четыре с минусом. Сезон получился неоднозначный. Начало чемпионата провалили. Но с приходом Виктора Гончаренко выправили ситуацию в первой части сезона. Выдали в РПЛ серию из девяти матчей, которая прервалась только весной. Затем последовали поражения. Но ничего. Избежали в итоге стыковых игр, хотя нервов потратили немало», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

По итогам сезона-2022/2023 российской Премьер-лиги клуб из Екатеринбурга набрал 36 очков и занял одиннадцатое место в турнирной таблице.

источник: «Спорт-Экспресс»
Президент Украинской ассоциации футбола Павелко задержан на 60 суток
Он проходит фигурантом по делу о финансовых хищениях в УАФ.
16.06.2023 12:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Президент «Урала» оценил сезон команды по пятибалльной шкале
Иванов поставил четыре с минусом.
16.06.2023 12:24
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Морелоса прокомментировал слухи о переходе форварда в «Спартак»
Ранее колумбиец играл в «Рейнджерс».
16.06.2023 12:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
Мутко назвал самый популярный клуб в России
Спойлер: он базируется в Москве.
16.06.2023 12:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Президент Украинской ассоциации футбола арестован за хищение средств
Президент Украинской ассоциации футбола арестован за хищение средств
Суд сутки принимал решение.
16.06.2023 11:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Лионель Месси: хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека
Аргентинец сделал откровенное заявление.
16.06.2023 11:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Челси» Тьяго Силва заявил, что провел в «Динамо» худшее время в своей жизни
Защитник «Челси» Тьяго Силва заявил, что провел в «Динамо» худшее время в своей жизни
Легендарный бразилец, так и не сыграл за бело-голубых.
16.06.2023 11:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Уфа» сообщила об уходе Темникова
Футболист выступал за клуб с 2022 года.
16.06.2023 11:24
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мюллер принял решение не переезжать в Саудовскую Аравию
Футболист не принял заманчивое предложение.
16.06.2023 10:44
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Бавария» и «МЮ» отказались от трансфера Осимхена, единственным претендентом остается «ПСЖ»
Нигериец – лучший бомбардир Серии А в сезоне-2022/23.
16.06.2023 10:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.