Президент «Урала» оценил сезон команды по пятибалльной шкале

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил сезон для команды из Екатеринбурга.

«По пятибалльной шкале — четыре с минусом. Сезон получился неоднозначный. Начало чемпионата провалили. Но с приходом Виктора Гончаренко выправили ситуацию в первой части сезона. Выдали в РПЛ серию из девяти матчей, которая прервалась только весной. Затем последовали поражения. Но ничего. Избежали в итоге стыковых игр, хотя нервов потратили немало», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

По итогам сезона-2022/2023 российской Премьер-лиги клуб из Екатеринбурга набрал 36 очков и занял одиннадцатое место в турнирной таблице.