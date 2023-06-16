Колодин: кто сейчас в РПЛ «пушка страшная»? Всегда говорил, что Игорь Акинфеев

Бывший защитник сборной России Денис Колодин назвал игрока РПЛ с самым сильным ударом.

«Кто сейчас в РПЛ «пушка страшная»? Всегда говорил, что Игорь Акинфеев. У него самый сильный удар. Он до сих пор голевые раздаёт», - приводит слова Колодина «Чемпионат».

Напомним, что 37-летний Акинфеев выступает в составе ЦСКА с 2003 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Акинфеев принял участие в 29 встречах в РПЛ, 11 из них проведя «на ноль» и отдав одну голевую передачу. Футболист помог своему клубу завоевать Кубок России.