«Манчестер Юнайтед» намерен подписать одного из ведущих игроков «Милана»

«МЮ» рассчитывает приобрести защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Об этом пишет Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб готов расстаться с игроком, но просит за его трансфер не менее 60 млн евро.

Отмечается, что на футболиста также претендуют «Манчестер Сити» и топ-клуб Испании.

Напомним, 25-летний Эрнандес – один из лидеров нынешнего «Милана». В сезоне-2021/22 он помог команде выиграть Серию А, а в прошедшей кампании Лиги чемпионов – дойти до полуфинала.

Всего за «Милан» француз провел 167 матчей. Также в его карьере были «Атлетико» и мадридский «Реал».