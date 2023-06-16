ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать одного из ведущих игроков «Милана»

Тео Эрнандес также известен по выступлениям за «Атлетико» и «Реал».
16 июня 2023 12:52
автор: Артур Гичунцев

«МЮ» рассчитывает приобрести защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Об этом пишет Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб готов расстаться с игроком, но просит за его трансфер не менее 60 млн евро.

Отмечается, что на футболиста также претендуют «Манчестер Сити» и топ-клуб Испании.

Напомним, 25-летний Эрнандес – один из лидеров нынешнего «Милана». В сезоне-2021/22 он помог команде выиграть Серию А, а в прошедшей кампании Лиги чемпионов – дойти до полуфинала.

Всего за «Милан» француз провел 167 матчей. Также в его карьере были «Атлетико» и мадридский «Реал».

источник: «Советский спорт»
В ВТБ отреагировали на результаты «Динамо» в прошедшем сезоне
Банк является генеральный спонсором московского клуба.
16.06.2023 13:16
Футбол
автор: Никита Плохих
В Турции сообщили, что «Бешикташ» сделал предложение Кузяеву
В скором времени футболист может стать свободным агентом.
16.06.2023 13:06
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Юрий Газинский пропустит начало следующего сезона
Хавбек «Урала» получил травму плеча.
16.06.2023 12:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать одного из ведущих игроков «Милана»
Тео Эрнандес также известен по выступлениям за «Атлетико» и «Реал».
16.06.2023 12:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Колодин: кто сейчас в РПЛ «пушка страшная»? Всегда говорил, что Игорь Акинфеев
Бывший защитник сборной России - о бывшем вратаре.
16.06.2023 12:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Президент Украинской ассоциации футбола Павелко задержан на 60 суток
Президент Украинской ассоциации футбола Павелко задержан на 60 суток
Он проходит фигурантом по делу о финансовых хищениях в УАФ.
16.06.2023 12:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Президент «Урала» оценил сезон команды по пятибалльной шкале
Иванов поставил четыре с минусом.
16.06.2023 12:24
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Морелоса прокомментировал слухи о переходе форварда в «Спартак»
Ранее колумбиец играл в «Рейнджерс».
16.06.2023 12:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
Мутко назвал самый популярный клуб в России
Спойлер: он базируется в Москве.
16.06.2023 12:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Президент Украинской ассоциации футбола арестован за хищение средств
Президент Украинской ассоциации футбола арестован за хищение средств
Суд сутки принимал решение.
16.06.2023 11:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.