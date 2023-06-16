Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что полузащитник команды Юрий Газинский пропустит начало следующего сезона.

«Юры нам, конечно, не хватало. Осенью он забивал в трех матчах РПЛ кряду. Оформил дуль в кубковой игре с «Сочи». Но что поделать... Существенная потеря. Рассчитываем, что Газинский вернется в строй в конце июля или в августе. Первые туры нового чемпионата он, видимо, пропустит», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Газинский получил травму плеча в матче 23-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Урал» встречался с ЦСКА. В конце апреля стало известно, что Газитнский успешно перенес операцию.