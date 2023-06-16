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Канчесльскис считает, что Смолов реализовал только 50% своего потенциала

Федор ранее завершил карьеру в сборной.
16 июня 2023 13:36
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Динамо» Федоре Смолове.

«Смолов — сильный игрок по меркам РПЛ. Думаю, у него есть еще несколько лет, чтобы играть на серьезном уровне. Федор провел относительно неплохой сезон за «Динамо», несмотря на ужасные результаты клуба. Вообще, конечно, парень казался невероятно талантливым по молодежи. Но Смолов реализовал только 50% своего потенциала. Кто талантливее: Дзюба или Смолов? Федор талантливее Артема, но карьера лучше сложилась у Дзюбы», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее нападающий и «Динамо» заключили новый контракт до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

Смолов в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ранее Смолов заявил, что, скорее всего, завершил карьеру в сборной России.

Смолов дебютировал за сборную России в ноябре 2012 России. Вместо с национальной командой он выступал на Евро-2016, а также домашних Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. На первых двух турнирах сборная России из группы не вышла, а на мундиале дошла до четвертьфинала, проиграв по пенальти хорватам.

источник: «РБ-Спорт»
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