Агент Сутормина рассказал, останется ли его клиент в «Зените»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о будущем игрока в клубе.

«У Алексея контракт с «Зенитом». Останется ли он в «Зените»? Алексей будет работать и готовиться исполнять свой контракт. Дальше будут решать руководство «Зенита» и те клубы, которые заинтересованы в Алексее», - приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в минувшем сезоне Сутормин провел 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.