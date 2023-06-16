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Губернатор Нижегородской области высказался о будущем Юрана в «Пари НН»

Юран работает в команде с апреля.
16 июня 2023 13:49
автор: Александр Кожевников

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о будущем Сергея Юрана в команде.

«Принципиальным является не вопрос увеличения бюджета или конкретных фамилий, а стратегия — на что мы будем делать ставку, на кого мы будем опираться, насколько длинным будет контракт. В наших взаимоотношениях самое главное — понять, насколько одинаково мы видим будущее футбольного клуба. Ведем переговоры, в том числе и с Сергеем Николаевичем, смотрим игроков, других членов команды. Строим долгосрочную систему на будущее», - приводит слова Никитина «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее «Пари НН», уступил «Родине» (0:2) во втором стыковом матче, но выиграв в гостях со счетом 3:0, остался в высшем дивизионе чемпионата России.

По итогам чемпионата страны «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ. Юран возглавил команду в апреле 2023 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
Губернатор Нижегородской области высказался о будущем Юрана в «Пари НН»
Юран работает в команде с апреля.
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